Truffa dell’acqua inquinata, è ancora allarme

La sensibilizzazione: “Non aprite agli sconosciuti e segnalate sempre al 112 ogni episodio sospetto”.

Un tentativo di truffa dell’acqua inquinata segnalato dal Controllo del vicinato di Olgiate Comasco.

L’allarme

Il fenomeno dei raggiri ha molteplici modalità di azione. Ieri, venerdì 30 gennaio, un episodio in viale Trieste, dove il Controllo del vicinato è stato informato di un colpo fortunatamente non andato a segno. Con la scusa di dover controllare l’acqua del rubinetto, millantando pericoloso inquinamento, i truffatori si fanno aprire la porta di casa per poi derubare i malcapitati.

“Non aprite la porta agli sconosciuti”

Il tam tam del Cdv insiste nel veicolare due messaggi fondamentali: avvisare immediatamente le Forze dell’ordine al numero unico 112 e mai aprire la porta agli sconosciuti.

Mano tesa ai piú fragili

Proprio dal Controllo del vicinato, che a Olgiate Comasco conta più di mille iscritti, anche l’invito a sensibilizzare le persone più fragili. Un modo per prevenire le truffe.