Truffa dell'acqua inquinata, fuggono con 10mila euro: raggirata coppia di anziani di Bulgarograsso

Sottratti i ricordi di una vita, le fedi nuziali e i gioielli. E ora, nella loro abitazione di via Volta, rimane solo la rabbia e la paura per quella truffa andata in scena in una mattina come tante. Mercoledì, intorno alle 10. In pochi minuti, i due balordi senza cuore che hanno sconvolto la vita di una coppia di anziani bulgaresi - 87 anni lui e 82 lei - sono scappati portando via più di 10.000 euro di refurtiva.

Con la scusa dell’acqua inquinata, potenziale rischio per la salute, hanno convinto la coppia ad aprire il cancelletto, facendo scattare la trappola. Come in altri casi simili, i truffatori hanno chiesto agli anziani di mettere i gioielli e i contanti in un sacchetto e di riporlo poi nel frigorifero, in modo da evitare che venissero danneggiati.

