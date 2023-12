Truffa dell'acqua inquinata: rubano oro e contanti

Truffa dell'acqua inquinata ieri, venerdì 1 dicembre, a Olgiate Comasco. La vittima è un'anziana residente in via Silvio Pellico.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un uomo con cappellino e mascherina è riuscito a introdursi in casa con la scusa dell'acqua inquinata. Ha poi inserito della polverina in un bicchiere che, a detta sua, era utile per la purificazione. A quel punto l'anziana gli ha consegnato l'oro e i contanti che aveva in casa.

Il Controllo del vicinato

A segnalare l'episodio è stato il Controllo del vicinato olgiatese che raccomanda la diffusione dell'accaduto in particolare agli anziani, spesso vittime dei truffatori. All'interno del Cdv sono ormai mille gli iscritti, il coordinatore Davide Riggi invita ad ampliare la rete di cittadini presenti, così da aumentare la collaborazione tra cittadini.