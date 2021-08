Truffa dello specchietto: derubato del Rolex.

Brutta disavventura nella serata di ieri, martedì, per un uomo, classe 1947, residente a Cantù. In via Vittorio Veneto a Carugo stava viaggiando a bordo della sua automobile, quando è stato costretto a fermarsi da un uomo in sella al suo scooter. Quest'ultimo ha infatti accusato l'uomo alla guida dell'automobile di avergli danneggiato lo specchietto, con quella che appunto è conosciuta come la truffa dello specchietto.

Il furto

Il conducente e il motociclista si sono trovati quindi faccia a faccia. Durante il confronto verbale, il truffatore è riuscito in maniera scaltra a sfilare l'orologio - un Rolex - dal polso del canturino. Nel momento in cui quest'ultimo se n'è accorto, si è gettato contro il truffatore, che tuttavia è riuscito a divincolarsi, a saltare sullo scooter e a fuggire.

La denuncia

Immediatamente la vittima della truffa ha chiamato la centrale operativa della Compagnia dei Carabinieri di Cantù. Sul posto è arrivata rapidamente una pattuglia, che ha raccolto la testimonianza del truffato. Quest'ultimo ha comunque rifiuto le cure mediche.

