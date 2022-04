Massima allerta

La malvivente si è dileguata a bordo di una Ford.

Truffa dell'orologio a Cantù: l'episodio è avvenuto oggi, sabato 9 aprile 2022.

Truffa dell'orologio a Cantù: la ladra scappa via col Rolex

La malvivente è fuggita via col costoso orologio del malcapitato. Tutto è successo nella frazione di Casina Amata, in località La Valle, a pochi passi da casa della vittima. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, una donna, descritta come di piccola statura e non italiana, lo avrebbe avvicinato dicendo che era alla ricerca di un lavoro. Nonostante le rimostranze dell'uomo, ha continuato ad avvicinarsi, finché è riuscita a sfilargli dal polso il costoso Rolex. Pochi secondi, giusto il tempo di accorgersi dell'accaduto che la donna si era già dileguata a bordo di una Ford. Allertate anche le Forze dell'ordine che cercheranno di fare luce sulla vicenda.

