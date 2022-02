Attenzione

Il consiglio è quello di mantenere sempre molto alta l'attenzione.

Il Carnevale si avvicina, i malintenzionati provano a sfruttare anche il ritorno dei festeggiamenti pur di racimolare qualche soldo. L'episodio è avvenuto ad Olgiate Comasco, il consiglio è quello di mantenere sempre molto alta l'attenzione.

Truffa di Carnevale: chiedono finte offerte per la festa a Olgiate

"Un individuo si è presentato ad un'attività commerciale olgiatese come incaricato del Comune per raccogliere offerte per la festa di Carnevale dei bambini - racconta il sindaco, Simone Moretti - . La festa in questione è organizzata per oggi, alle 15.30, dal Comune di Olgiate e non necessita di alcuna raccolta fondi". I truffatori si sono presentati facendo il nome di un'associazione non olgiatese, Scarpette rosse. "Ho chiamato l'associazione - prosegue Moretti - invitando il loro incaricato a ripassare dell'attività e riconsegnare l'offerta spontanea ricevuta e data in assoluta buona fede. In caso contrario scatterà la segnalazione".