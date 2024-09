Truffa in concorso: denunciati un 39enne e un 45enne

Denunciati in stato di libertà per tentata truffa in concorso un 39enne camerunense e un 45enne honduregno, entrambi con precedenti di polizia.

“Black Money Scam”

I militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco, a conclusione degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per tentata truffa in concorso, un 39enne camerunense ed un 45enne honduregno, entrambi con precedenti di polizia. I due cittadini stranieri, nei primi giorni del mese di agosto, avevano truffato un ristoratore 45enne, anch’esso di origini straniere, di ben ottomila euro, usando la tecnica del “Black Money Scam”. Nel tentativo di recuperare i propri soldi, il ristoratore aveva contattato nuovamente i truffatori invitandoli a presentarsi presso la propria abitazione per duplicare altre banconote.

Scattata l’operazione, denunciati due uomini

Detto fatto, i due truffatori si presentavano nuovamente presso il locale del commerciante, portando al seguito tutta l’attrezzatura usata la volta precedente. Saliti in casa e riconosciuti, la vittima avvisava subito i militari che si presentavano presso l’abitazione in questione e accompagnavano i due truffatori in Caserma. Dopo averli identificati, i militari procedevano al sequestro del materiale usato per la truffa precedente e denunciavano l’accaduto all’Autorità Giudiziaria.