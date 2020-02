Truffa via mail, conti correnti a rischio: a Busto Arsizio code dal commissariato per denunciare

Nei giorni scorsi molti clienti di Bnl, Intesa San Paolo e Unicredit si sono visti recapitare una mail con un link per aggiornare i propri dati. Ma era una truffa.

“Durante il 2018 e il 2019, abbiamo lavorato costantemente per aggiornare i nostri processi e la nostra sicurezza in modo da essere conformi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), la nuova legge europea in materia di protezione dei dati che entrerà in vigore il 17 gennaio 2020. In questo contesto, abbiamo aggiornato la nostra informativa sulla privacy per dare maggiori informazioni sul modo in cui trattiamo i suoi dati personali”.