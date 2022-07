Truffatore smascherato da una cittadina

Truffatore smascherato da una donna a Olgiate Comasco: massima allerta contro i falsi controllori dei contatori.

Truffatore in azione, ma la trappola fallisce

L'allarme fatto scattare in questi giorni dal Controllo del vicinato tiene desta l'attenzione contro il rischio di cadere nei tranelli dei truffatori. L'ultimo episodio segnalato risale a venerdì 29 luglio ed è accaduto in via De Amicis, dove la prontezza di riflessi di una cittadina ha mandato in fumo i piani di un delinquente. A tentare il colpo, uno sconosciuto, di circa 40anni di età, vestito cn una tuta blu e con elmetto giallo. Ha suonato il citofono, facendo presente che in fondo alla stessa via erano in corso alcuni lavori. Quindi, ha chiesto di poter entrare nella proprietà presa di mira, con la scusa di dover controllare i contatori. Una volta fatto accedere al cortile, l'uomo ha chiesto di poter entrare anche nell'abitazione ma la proprietaria non ha abboccato. Alla fine, lo sconosciuto si è allontanato.

"Fate attenzione"

Veicolando l'informazione sulla chat del Controllo di vicinato, è stato ribadito l'invito a prestare massima attenzione contro gli sconosciuti che cercando di entrare nelle case con la scusa di dover effettuare controlli sui contatori o sull'acqua del rubinetto, millantando che sarebbe inquinata. E' sempre utile ricordare l'importanza di segnalare al 112 qualsiasi movimento sospetto.