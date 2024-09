Truffatori in azione, l’allarme del Controllo del vicinato

Un tentativo di truffa segnalato a Olgiate Comasco: scatta l’allarme del Controllo del vicinato.

Tentativo di truffa

Il messaggio di allerta veicolato nella scorsa serata, sabato 31 agosto, dal Cdv, fa riferimento preciso alla modalità di azione dei delinquenti, mettendo sull’attenti i cittadini.

“I truffatori si spacciano per Carabinieri”

“Sono in corso tentativi di truffa da parte di persone che si spacciano per Carabinieri. Si è verificato poco fa in zona via Roma”: questo il messaggio diffuso dalla rete che tiene in connessione un migliaio di olgiatesi.

Fondamentale segnalare tempestivamente al 112

Come sempre, il Controllo del vicinato invita a segnalare tempestivamente ogni movimento sospetto: “Attenzione massima e chiamare subito il 112”.