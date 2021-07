Truffe dell'abbraccio, del falso vigile e un'abitazione depredata: allerta a Olgiate Comasco

Truffa dell'abbraccio: due gli episodi segnalati alla Polizia locale di Olgiate. In paese allerta anche per un falso vigile.

Truffe dell'abbraccio, del falso vigile e un'abitazione depredata: allerta a Olgiate

Il primo caso risale a un paio di settimane fa ed è avvenuto in via Manzoni: una sconosciuta, con la scusa di chiedere informazioni a una cittadina, si è avvicinata, infine volendo a tutti i costi abbracciare la vittima in segno di ringraziamento. Qualche minuto più tardi la malcapitata si è accorta che le era stato sfilato un bracciale d’oro dal polso. Stessa tecnica, nei giorni successivi, con la quale una ladra ha tentato di approcciare un cittadino, in centro. Attenzione anche ad falso vigile, smascherato da due podisti. Il colpo sventato, mercoledì mattina, in via Don Milani. Grazie alla prontezza di riflessi di due cittadini, intervenuti per difendere un’anziana che aveva aperto la porta a uno sconosciuto. Da segnalare poi un furto in un'abitazione di via Luini. "Ai cittadini chiediamo di non fidarsi di nessuno", spiega il comandante della Polizia locale Ezio Villa, mettendo in guardia gli abitanti dopo l'escalation di episodi.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 17 luglio 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui