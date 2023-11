Tubo tranciato durante i lavori, fuga di gas a Veniano

Tubo tranciato durante i lavori, figa di gas a Veniano, in via per Fenegrò.

Tubo di gas tranciato

E' accaduto oggi, venerdì 24 novembre, poco dopo le 16. Durante i lavori per la posa della fibra ottica è stato erroneamente tranciato con l'escavatore il conduttore della media distribuzione del gas mentano. Immediata la copiosa fuoriuscita del gas. Sul posto la Polizia locale della Bassa Piana Comasca che ha immediatamente bloccato la circolazione per sicurezza. Sul posto i tecnici del distributore del gas e il primo cittadino Graziano Terzaghi in costante contatto con gli operatori. L'odore di gas ha invaso l'abitato di Veniano.