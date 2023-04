Tulipani in fiore: la primavera sboccia davanti al Municipio

Tulipani in fiore per abbellire la città.

Sbocciati i tulipani davanti al Municipio

Certo, Lurate Caccivio non è esattamente l’Olanda ma l’idea dell’assessore al Verde pubblico e Manutenzioni Luca Bianchi è chiara: dare un tocco di colore nelle zone "chiave". Un percorso iniziato ormai lo scorso anno con l’abbellimento delle aiuole di via XX Settembre grazie all’inserimento di fiori e rocce in prossimità degli alberi. "Seguendo lo stesso filo conduttore abbiamo messo a dimora, a novembre, viole e bulbi di tulipano nelle aree verdi prospicienti il Municipio. Nei giorni scorsi sono spuntati i tulipani, colorando la zona". Un intervento inserito all’interno dell’appalto annuale del verde (circa 68.000 euro) vinto da "L’Angolo Verde" di Oltrona di San Mamette. "Visto il successo proseguiremo in questa direzione anche in futuro, mettendo a dimora altri fiori in diverse aiuole cittadine".