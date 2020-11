Turba: “Da Regione 243mila euro a Pusiano per palazzo Beauharnais”

Dalla Regione Lombardia 243mila euro a Pusiano per la riqualificazione palazzo Beauharnais.

Contributo regionale per Pusiano: il commento di Turba

“Oggi la Giunta lombarda ha approvato un’integrazione all’accordo tra Regione Lombardia e il Comune di Pusiano, già in essere, per la realizzazione di interventi di ripristino dell’edificio comunale ‘Palazzo Carpani Beauharnais’ che ospita la scuola secondaria di 1° grado, con un contributo economico di Regione di 243.000 euro. Ringrazio l’assessore Massimo Sertori per la sensibilità, dimostrata anche in questa occasione, nei confronti dei piccoli Comuni”. Lo annuncia il sottosegretario di Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio

regionale, Fabrizio Turba.

“Con l’atto approvato stamattina – ha spiegato il sottosegretario – sarà possibile realizzare interventi urgenti di ripristino dell’edificio, bene culturale vincolato, già oggetto dei lavori di rifacimento delle coperture; si è dunque valutata l’opportunità di provvedere al completamento dei lavori attraverso il rifacimento delle facciate e del porticato d’onore, proseguendo la collaborazione tra gli enti così da garantire un’offerta scolastica qualificata e adeguata in un ambiente sicuro, funzionale, fruibile in un immobile di alto pregio culturale storico. Il termine dei lavori è previsto nel 2021”.

“Regione Lombardia, – ha concluso l’esponente della Giunta – anche in un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo, continua a sostenere i Comuni affinché, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale, vengano offerti ai Lombardi i migliori servizi”.