Turismo a Como, l’assessore Gentilini: “Bene le presenze nei weekend, riapriamo gli infopoint”

Da sabato 13 giugno riaprono gli infopoint turistici della città di Como con le misure necessarie per garantire la sicurezza sia dei visitatori che del personale.

Riaprono gli infopoint turistici a Como

Ad annunciarlo ieri sera, lunedì 8 giugno 2020, in consiglio comunale è stata l’assessore alla Cultura e al Turismo Carola Gentilini.

“Riapriamo il servizio con ottimismo – spiega l’assessore – anche viste le presenze negli ultimi due fine settimana e le richieste che iniziano a pervenire. Stiamo lavorando in sinergia con la Camera di Commercio e con la Provincia nonostante le difficoltà per soddisfare al meglio le richieste e aspettative di tutti coloro che vorranno visitare il nostro territorio”.

Infopoint alla stazione ferroviaria San Giovanni

gestito per conto del Comune dall’associazione C-LAKE TODAY

Orari: domenica – giovedì 9.00 – 17.00, venerdì e sabato 9.00 – 18.00

Infopoint in via Albertolli

gestito congiuntamente con Provincia e Camera di Commercio, per il Comune sempre tramite operatori dell’associazione C-Lake Today

Orari: tutti i giorni 9.00-13.00 / 14.00-18.00

