Un punto informazioni a Gajum: un modo sostenibile per accogliere gli escursionisti. E’ il progetto che ha in serbo l’Amministrazione comunale: l’obiettivo è quello di riuscire a rientrare nei finanziamenti messi a disposizione dal bando Gal Lago di Como, “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 2014-2020”.

Turismo: a Gajum un punto informazioni

Il progetto – approvato in Giunta e predisposto dall’ufficio Tecnico sulla scorta di quanto elaborato senza richiesta di corrispettivo dallo studio di architettura Ratti – mira alla realizzazione di un punto di informazione, con annessi servizi igienici, in località Gajum, a servizio dei fruitori della Foresta demaniale Regione Lombardia Corni di Canzo.

