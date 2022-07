Sono in corso le ricerche di un uomo uscito da casa ieri, venerdì 1 luglio 2022, per un’escursione nei dintorni. L’uomo, del 1965, sta trascorrendo le vacanze in zona.

Turista disperso dopo un'escursione a Lezzeno: attivate le ricerche

Il mancato rientro ha fatto allarmare e sono quindi partite le ricerche. Impegnati una cinquantina di tecnici del Soccorso alpino, Stazione del Triangolo Lariano della XIX Delegazione, insieme con i Vigili del fuoco, la Protezione civile e con la collaborazione di volontari locali. Stanno operando anche le unità cinofile da ricerca in superficie del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e le unità molecolari dell’Anc - Associazione nazionale Carabinieri. L’area è molto impervia, l’elicottero della Regione Lombardia ha effettuato dei sorvoli ma è presente una vegetazione molto fitta, che rende molto complicato vedere bene tra boschi, alberi e cespugli. Le operazioni proseguono, seguiranno eventuali aggiornamenti.