Turista tedesco disperso da ieri sera: trovato morto questa mattina

A lanciare l'allarme, ieri intorno alle 19, erano stati i familiari che non lo hanno visto rientrare.

Era scomparso da ieri sera, lunedì 14 luglio, nella zona di Barni: questa mattina è stato trovato il corpo del turista tedesco disperso.

La segnalazione era stata girata dai Carabinieri ai Vigili del fuoco, che si erano immediatamente attivati per cercarlo.

Le ricerche hanno coinvolto numerose unità dei Vigili del Fuoco delle province di Lecco e Como, in particolare il distaccamento di Canzo che è intervenuto con due mezzi per perlustrare il territorio.

La squadra ha individuato la vettura dello scomparso, nel frattempo alle ricerche si sono aggiunti gli specialisti SAF, TAS (topografia applicata al soccorso), droni e IMSI catcher per un totale di venti uomini che hanno continuato le ricerche coadiuvate dai Carabinieri di Como. Presenti anche delle unità di volontari del CNSAS.

Questa mattina il tragico epilogo: l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco di Malpensa ha individuato il corpo esanime dell'uomo. In questo momento sono in corso le operazioni di recupero del turista tedesco.