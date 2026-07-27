Tutela dei ciclisti con la segnaletica ad hoc per la sicurezza di chi si muove in bicicletta

A San Fermo della Battaglia iniziativa per la sicurezza dei ciclisti: installati i cartelli per allertare sulla distanza di sorpasso.

La nuova segnaletica

Le strade di San Fermo della Battaglia si arricchiscono della nuova segnaletica dedicata alla tutela di chi sceglie la bicicletta per muoversi. Sabato primo agosto saranno presentati ufficialmente i cartelli pensati per richiamare gli automobilisti all’importanza di effettuare i sorpassi mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa dal ciclista Antonio Cortese, nasce con l’obiettivo di favorire una cultura della convivenza tra tutti gli utenti della strada, ricordando che la prudenza e il rispetto reciproco rappresentano elementi fondamentali per ridurre il rischio di incidenti. “La nuova cartellonistica – sottolinea Cortese – vuole essere un promemoria semplice ma immediato: quando si supera un ciclista è indispensabile lasciare lo spazio necessario affinché la manovra avvenga in condizioni di sicurezza. Un gesto che può fare la differenza e contribuire a rendere più sicura la circolazione, soprattutto sulle strade frequentate quotidianamente da biciclette e automobili”. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è trasformare questo messaggio in una buona pratica condivisa, favorendo comportamenti responsabili da parte di tutti.

L’inaugurazione

Il momento inaugurale si svolgerà sabato primo agosto alle 11, in via Roma, nei pressi della rotatoria, sotto il cartello che segna l’inizio del territorio comunale di San Fermo della Battaglia. Alla cerimonia prenderanno parte i rappresentanti dell’Amministrazione con il sindaco Pierluigi Mascetti, e Antonio Cortese, ciclista e testimonial dell’associazione “Io Rispetto il Ciclista”, impegnata nella diffusione della cultura della sicurezza stradale. Saranno presenti anche alcune realtà sportive del territorio. L’installazione dei nuovi cartelli rappresenta un’azione concreta per sensibilizzare cittadini e automobilisti sull’importanza di condividere la strada nel rispetto delle regole. L’iniziativa punta a rafforzare la consapevolezza che la sicurezza non dipende soltanto dalla segnaletica o dalle infrastrutture, ma soprattutto dai comportamenti quotidiani di chi si mette alla guida, pedala o si sposta a piedi.

Un messaggio semplice ma significativo, che invita tutta la comunità a contribuire a rendere le strade più sicure per tutti.