Tutto pronto per la consegna della nuova sede dell’Auser di Olgiate Comasco.

La novità

Completato l’iter burocratico per l’assegnazione dell’ex palazzina del custode, all’ingresso del parco comunale di Villa Peduzzi. Per l’Auser un passo strategico, potendo finalmente fruire di spazi ad hoc per le molteplici attività assistenziali.

La consegna

Venerdì 23 gennaio la consegna delle chiavi della nuova sede da parte del sindaco di Olgiate Comasco Simone Moretti. Cerimonia in via Roma 59, con inizio alle 9.30.

Auser invita la cittadinanza

“L’invito a partecipare é esteso all’intero territorio dell’Olgiatese, in cui opera attivamente la nostra associazione – spiega il presidente Vladimiro Pina (nella foto) – E’ prevista la presenza di una nostra delegazione di volontari e soci. É una iniziativa pubblica, quindi aperta a coloro che intendessero partecipare. Al termine dell’evento offriremo un piccolo rinfresco augurale”.