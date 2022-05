Ubriaca finisce in ospedale a Cantù SIRENE DI NOTTE

I soccorsi

Si sono verificati anche due incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze.

Ubriaca finisce in ospedale a Cantù.

Paura nella notte a Cantù. Una donna di 45 anni è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate dopo essersi sentita male a causa dell'abuso di alcol. Il fatto si è verificato in via Vergani poco dopo le 2. Sul posto è arrivata un'ambulanza del comitato cittadino della Croce Rossa di Cantù. La donna non è in pericolo di vita.

Incidenti a Colverde e a Lurate Caccivio

Due sono stati gli incidenti che si sono verificati nella notte. Il primo a Colverde, quando un'automobile con a bordo un ragazzo di 18 anni è andata contro un ostacolo sulla strada provinciale 19 attorno all'1.30. Il giovane è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Il sinistro di Lurate Caccivio, avvenuto sulla strada provinciale 24 poco dopo le 2.30, è sembrato in un primo momento più grave. Ha coinvolto una vettura che si è ribaltata con a bordo un ragazzo di 28 anni. Per fortuna le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto temuto in un primo momento. Il ferito è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.