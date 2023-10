Ubriachi al volante: due i denunciati, uno è un 17enne

Continuano i controlli serali della Compagnia dei Carabinieri di Cantù per evitare le cosiddette "stragi del sabato sera": i militari della stazione di Fino Mornasco hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 52 anni e un ragazzo di 17 per guida in stato di ebbrezza e non solo.

I dettagli

Il primo, il 52enne, è un uomo di origini straniere che è stato denunciato in quanto si trovava alla guida della propria auto, intorno alle due del mattino, con un tasso alcolemico di 1.35 g/l. All'uomo è stata ritirata la patente di guida.

Il secondo, invece, è stato denunciato alla Procura dei Minori sempre per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 0.92 g/l) e per guida senza patente. Il ragazzo era stato trovato a bordo dell'auto della madre dopo essersi reso protagonista di un sinistro stradale.