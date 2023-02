Ubriachi soccorsi in strada SIRENE DI NOTTE

Ubriachi soccorsi in strada, un altro sabato dedicato allo sballo in provincia di Como.

Due ventenni ubriachi finiscono in ospedale

E’ di due ventenni trasportati di urgenza all’ospedale il risultato di un altro fine settimana in cui a farla da padrone è stato l’alcol.

Poco prima delle 23 la Croce Rossa di Cantù, con un’ambulanza, è intervenuta in via Roma a Cantù per soccorrere una ragazza di 21 anni che si è sentita male. La giovane è stata trasportata al nosocomio cittadino in codice verde. Poco prima, intorno alle 22.30, un uomo di 55 anni è stato soccorso a Como in via Luigi Cadorna perché ubriaco. Anche lui è stato portato in ospedale in codice. Alle 2.17, ad Alzate Brianza, infine, in via Giovanni Paolo II, una giovane di vent’anni si è sentita male a causa di un’intossicazione etilica. La sua nottata è finita in ospedale a Cantù.