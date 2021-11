In via Milano

Ubriaco a Cantù minaccia e inveisce contro la Polizia locale

Il soggetto si è rifiutato di essere sottoposto a cure, nonostante l’intervento sul posto del soccorso sanitario. L’uomo di anni 35, originario della provincia di Cosenza e residente nel comasco, si rifiutava inoltre di fornire le proprie generalità, rivolgendo gravi minacce agli operanti ed afferrando per il braccio un agente. Considerata l’aggressività del soggetto, sono intervenute in ausilio due autoradio della polizia locale e lo stesso è stato accompagnato al Comando al fine della sua compiuta identificazione. L’uomo, dimenandosi insistentemente durante i dovuti controlli,

ha proseguito minacciando gravemente gli agenti, palesando un costante atteggiamento intimidatorio e di sopraffazione, prospettando possibili ritorsioni con violenza e ricorso

all’uso delle armi.

Avvertito il Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità. Contestata poi la manifesta ubriachezza nonché la relativa violazione prevista dal vigente regolamento di polizia urbana.