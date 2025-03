Ubriaco alla guida, aveva provocato un incidente: denunciato un 20enne di Merone. L'episodio era avvenuto lo scorso 26 gennaio a Lambrugo.

Sospesa la patente di guida: la aveva ottenuta pochi mesi prima

Il provvedimento è stato emesso a seguito delle indagini dei Carabinieri di Lurago d'Erba in merito a un episodio avvenuto lo scorso 26 gennaio: il giovane, classe 2005 residente a Merone, era stato coinvolto in un incidente stradale autonomo all'altezza del civico 54 di via Cesare Battisti a Lambrugo.

La denuncia è scattata per violazione degli articoli 186 bis comma 3 e 186 comma 2 del Codice della Strada. Il neopatentato è risultato positivo all'alcoltest, con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti per i possessori del titolo di guida da meno di tre anni, rilevato all'ospedale Manzoni di Lecco dove era stato trasportato. Il veicolo coinvolto nell'incidente, non di sua proprietà, non è stato sequestrato. La patente di guida, rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Lecco il 7 maggio 2024, è stata segnalata alla Prefettura di Como per la successiva sospensione.