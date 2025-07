Ubriaco alla guida, non si ferma al posto di blocco: denunciato. L'amico aveva con sé hashish e cocaina

nel weekend

Effettuando una manovra repentina per eludere i controlli, accelerando e dandosi alla fuga, si è fermato dopo due chilometri.

La fuga per due chilometri

Nel corso della prima mattinata di ieri, domenica 20 luglio, i Carabinieri del NOR-Sezione Radiomobile di Como, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Como stavano eseguendo l'attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera” quando hanno intimato l'alt a una Subaru Legacy. Il conducente (S. C., classe 1997, di Orsenigo), non si è però fermato: ha infatti effettuato una manovra repentina per eludere i controlli, accelerando e dandosi alla fuga, fermandosi solo dopo un inseguimento di due chilometri terminato nel comune di Albese con Cassano.

Sottoposto al controllo etilometrico, il conducente è stato sorpreso alla guida del veicolo con un tasso alcolemico pari a 2,09 g/l e 2,15 g/l. Ma non solo, perché il passeggero a bordo del mezzo, identificato in F. A. (classe 1997, di Proserpio) a richiesta dei militari, ha consegnato spontaneamente tre involucri contenenti sostanze stupefacenti: aveva con sé 4 grammi di hashish e 0,6 grammi di cocaina.

Il veicolo è stato poi affidato al proprietario, sopraggiunto sul posto. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate. Il conducente e il passeggero sono stati segnalati rispettivamente all’A.G. e alla Prefettura di Como.