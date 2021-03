Ubriaco cade nel fiume Lambro a Canzo

Ubriaco cade nel fiume Lambro a Canzo

L’allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 marzo 2021, poco prima delle 14. Un uomo di 32 anni stava camminando in via Antonio Rosmini costeggiando il fiume Lambro a Canzo quando, dopo aver bevuto troppo, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel fiume. A quel punto sono stati allertati i Vigili del Fuoco, l’ambulanza e un’auto medica che sono accorsi in posto. Dopo il recupero, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari ma era in buone condizioni. E’ stato comunque accompagnato in ospedale in codice verde per accertamenti.