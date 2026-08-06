Ubriaco danneggia un’auto, minaccia e offende la Polizia locale

Nel pomeriggio di lunedì 3 agosto 2026, una pattuglia del Comando Polizia Locale di Cantù è intervenuta presso il centro riabilitativo di via Ciro Menotti, per la presenza di un uomo che, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, stava creando disordini all’interno del parcheggio della struttura. Giunti sul posto, gli agenti della Polizia Locale hanno individuato un uomo di 52 anni, residente a Cantù, già noto agli operanti, che stava tenendo un comportamento aggressivo nei confronti delle persone presenti. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo avrebbe danneggiato un’autovettura regolarmente parcheggiata all’interno dell’area privata del centro, colpendola ripetutamente con calci e provocando diversi danni al veicolo.

Minacce e offese

Nel corso dell’intervento, il soggetto avrebbe inoltre rivolto gravi minacce e offese agli operatori della Polizia Locale intervenuti, mantenendo un comportamento particolarmente aggressivo anche nei confronti degli operatori sopraggiunti successivamente. Durante l’accompagnamento avrebbe opposto resistenza fisica, tentando anche di colpire un agente con una testata, senza riuscirvi.

Sul posto anche i Carabinieri

Considerata la condotta violenta e il concreto rischio per l’incolumità delle persone presenti e degli operatori, gli agenti hanno proceduto al contenimento del soggetto accompagnandolo presso il Comando di Polizia Locale per il completamento degli accertamenti. Nel corso delle operazioni è intervenuta sul posto anche una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri. Al termine dell’attività il Comando Polizia Locale di via Manzoni ha deferito l’uomo alla Procura della Repubblica di Como per le ipotesi di reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Al cinquantenne è stata inoltre contestata la violazione prevista del Codice Penale per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

Un caso simile anche il 1° agosto

Già lo scorso sabato 1° agosto, una pattuglia del Comando di Polizia Locale di Cantù era intervenuta nei pressi della Chiesa di San Paolo per la presenza di un altro uomo che, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, aveva danneggiato un’autovettura parcheggiata sul sagrato della chiesa. Gli agenti intervenuti avevano tempestivamente rintracciato un quarantenne, residente a Cantù, ritenuto, allo stato delle indagini, presunto autore del danneggiamento. L’attività di polizia giudiziaria, supportata dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza, dai rilievi eseguiti sul posto e dalla querela successivamente presentata dalla persona offesa, ha consentito di ricostruire i fatti e raccogliere gli elementi utili per il deferimento all’Autorità Giudiziaria. Anche in questo caso, al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Como per l’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato. Nei suoi confronti è stata inoltre contestata la violazione per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.