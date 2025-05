In evidente stato di ebbrezza, un uomo ha minacciato e molestato il personale dell'ospedale di Cantù e le persone in sala d'attesa. L'episodio è successo la scorsa notte.

Ubriaco, minaccia e molesta il personale dell'ospedale di Cantù

L'uomo era stato portato in Pronto Soccorso dal 112 poco prima delle 23. Per fermare le minacce e le molestie al personale e ai presenti nella sala d’attesa è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Fortunatamente non ci sono state conseguenze fisiche per il personale e le persone in sala d'attesa. Alle dimissioni, intorno a mezzanotte e mezzo, l’uomo è stato poi affidato alle Forze dell’ordine. Per meglio comprendere l’accaduto e valutare ulteriori correttivi a tutela del personale, saranno analizzate le riprese effettuate con le telecamere di sorveglianza ed è stato convocato un incontro con tutte le parti coinvolte.

Ospedale di Cantù vigilanza attiva 24 ore su 24

Per evitare casi analoghi, dal primo di luglio all'ospedale di Cantù saranno presenti 24 ore su 24 gli addetti alla vigilanza di Asst. La nuova organizzazione del servizio fa seguito all’assunzione di nove nuove figure deliberata dalla direzione (era stata prevista l’assunzione di 10 addetti ma uno ha poi rifiutato). Oltre al presidio di via Domea, il personale servirà a rinforzare l’organico a San Fermo e nella sede della Casa di Comunità Napoleona a Como. Un nuovo avviso per l’assunzione di quattro ulteriori addetti (avviso per titoli e colloquio) uscirà, nel frattempo, nei prossimi giorni.

"Accelerata l'entrata in servizio del nuovo personale"

“Abbiamo cercato di stringere il più possibile tutti i passaggi amministrativi in modo da accelerare l’entrata in servizio del nuovo personale - spiega il responsabile del servizio di Vigilanza di Asst Lariana, Adamo Casale - Gli unici tempi non comprimibili sono quelli legati alla formazione che necessita di particolare attenzione”.

Il dg Stucchi: "Più sicurezza per il nostro personale"