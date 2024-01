Ubriaco si schianta alla rotonda

Si era messo in un'auto dopo aver bevuto diversi bicchieri. Durante la notte si è schiantato a Cantù, lungo via Manzoni, dopo essere arrivato alla rotatoria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cantù.

Ubriaco si schianta: denunciato e patente ritirata

Alle 3 della scorsa notte, un ecuadoregno di 29 anni, alla guida della propria autovettura, ha percorso la via Manzoni di Cantù e giunto alla rotatoria vi si è schiantato. Sul posto i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile lo hanno sottoposto a rilevazione con etilometro risultando a carico dell’uomo un tasso alcolemico di 2.13 gr./l. Il massimo consentito per legge è di 0.5 gr./l. Il conducente dell’auto, rimasto illeso, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la guida in stato di ebbrezza. Per lui è poi scattato il ritiro della patente di guida ed è stata sequestrata in via amministrativa l’auto.

Il precedente

Analogo episodio, si verificò lo scorso 17 dicembre. Un uomo risultato positivo al test con etilometro con un tasso di 2.0 gr./l., giunto nella medesima rotatoria con la propria auto, centrò in pieno una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile Carabinieri di Cantù. Nell’occasione, entrambi i militari a bordo dell’autoradio, in conseguenza al violento urto, rimasero feriti e trasportati in ospedale.