Soccorsi allertati in codice rosso, oggi, martedì 29 giugno 2021, a Cantù per un giovane ubriaco sul treno.

Ubriaco sul treno, soccorso un giovane di 29 anni

L'episodio è avvenuto poco prima delle 11. Secondo quanto è stato possibile ricostruire un giovane di 29 anni si è sentito male sul treno, a causa di problemi legati all'alcool. In piazzale Stazione si sono quindi precipitati i soccorso con un'automedica e la Cri di Cantù. Dopo le prime cure sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale.