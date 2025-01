Uccidono una volpe e scappano: appello di un residente "Chi ha visto qualcosa denunci"

Uccidono una volpe e scappano: avvistati da un residente, che lancia un appello per identificare i bracconieri . E' successo a Lambrugo.

E' successo nella zona di Cascina Giulia

Un cittadino ha segnalato in particolare, nella mattinata del 6 gennaio, di avere visto tre uomini portare via una volpe dopo averla uccisa, lasciandosi alle spalle i cuccioli. L’episodio è avvenuto dietro ai campi di Via Cascina Giulia, un’area che fa parte del Parco Valle Lambro.

«Lunedì mattina ho sentito degli spari e per questo mi sono affacciato dal balcone di casa mia, e ho visto una scena terribile. Tre uomini stavano portando via la volpe uccisa, e dietro di loro erano presenti i cuccioli dell’animale. A questo punto, io e la mia compagna siamo subito usciti di casa, e ci siamo diretti verso i 3 bracconieri, ma loro quando ci hanno visti sono corsi via verso un parcheggio. Qui ognuno di loro è salito sopra un veicolo, e uno per cercare di fermarmi ha anche cercato di investirmi. La volpe era un animale innocuo, non creava nessun problema, ormai faceva parte del territorio. L’animale è stato ucciso dove era vietato cacciare, dato che si parla del Parco Valle Lambro, ovvero una zona tutelata».

Il testimone ha effettuato la denuncia alle autorità competenti, nella speranza di identificare i colpevoli.

«Ai Carabinieri Forestali di Asso ho sporto denuncia per quanto riguarda l’uccisione della volpe nel Parco Valle Lambro, ma anche per l’atto con cui un uomo voleva venirmi addosso col veicolo. Sono riuscito a prendere la targa di un veicolo».

(Foto di archivio)