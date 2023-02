Uccise il nonno a Cantù: trovato morto in cella.

Nella mattinata di ieri, domenica 19 febbraio, Luca Volpe, 31 anni, è stato trovato senza vita all'interno della sua cella, nel carcere di Sanremo. Qui era in detenzione a seguito della condanna per l'omicidio del nonno, Giovanni Volpe, 78 anni, avvenuto il 16 marzo del 2018 nella sua abitazione, in via monte Palanzone. Per questo crimine il canturino stava scontando la pena di 30 anni di carcere.

L'omicidio

Nella casa del nonno il giovane viveva da quando la madre aveva avuto problemi con la droga: Giovanni Volpe si era così assunto il compito di allevare il nipote. Quest’ultimo però da tempo faceva uso di droghe. Proprio il tentativo del nonno di allontanarlo dalle sostanze stupefacenti era stato motivo di litigio tra i due. L’ultimo in ordine di tempo, fatale per Giovanni Volpe, era appunto avvenuto il 16 marzo. Il ragazzo aveva allora impugnato un coltello da cucina, con il quale aveva ripetutamente colpito il nonno uccidendolo. La violenza e l’efferatezza del delitto ha rappresentato per il giudice del Tribunale di Como un’aggravante: niente ergastolo comunque, come al contrario aveva chiesto il Pubblico ministero, ma 30 anni in virtù del rito abbreviato chiesto dall’imputato.