Ucciso dal monossido di carbonio: addio all'ex barista di Cantù

Ucciso dalle esalazioni di monossido di carbonio. Se n’è andato così Fabio Travalca Cupillo, 47 anni, nella sua abitazione a Briga Glis, in Svizzera. Oltre il confine, nella parte interna della Svizzera, viveva da diverso tempo, dopo aver abitato per moltissimi anni a Cantù.

Il ritrovamento

Il suo corpo è stato trovato senza vita dopo che per un paio di giorni non aveva risposto al telefono. A provocarne la morte il monossido di carbonio sprigionato da un barbecue collocato in casa. La data del decesso risale al 30 dicembre, ma la salma è arrivata nell’abitazione dei genitori, a Capo D’Orlando, nella serata del 5 gennaio.