Ucraina ed Emilia Romagna unite in una serata di solidarietà

Ucraina ed Emilia Romagna unite a Villa Guardia in una serata di solidarietà.

Ucraina ed Emilia Romagna: Frontiere di Pace raccoglie fondi con una festa

Una serata di festa e di riflessione, un’occasione per condividere due finalità solidali: la continuità delle missioni umanitarie e di pace in Ucraina, in particolare a Kharkiv, Kherson e Izjum, e il sostegno alla popolazione alluvionata in Emilia Romagna. Sabato 24 giugno, all’oratorio di Maccio, cucina, musica, cocktail, danze e la voglia di stare insieme per aiutare chi è oppresso dalla guerra e chi sta soffrendo a causa dell’alluvione.

Concerto dei Menagrama

Grazie alla generosa disponibilità della band, il momento clou della serata sarà il concerto dei Menagrama. Ingresso gratuito, con possibilità di prenotare la cena. Comunque servizio bar e griglia attivi per tutta la serata, cocktail da scoprire, birre e anche gnocco fritto.

Cucina aperta dalle 19

Il servizio cucina sarà attivo dalle 19, con i volontari a disposizione degli avventori. Il ricavato della serata sosterrà il grande progetto per la martoriata città ucraina Izjum, dove è stata scoperta una fossa comune con 440 corpi. Frontiere di Pace, gruppo di volontari che ha base nella parrocchia di Maccio, aiuterà nella ristrutturazione della biblioteca di Izjum insieme al clown Pimpa, si adopererà per la sistemazione di una sala polifunzionale della parrocchia greco cattolica del Santo Grande Martire Yuri e contribuirà ad attrezzare con un nuovo macchinario il reparto oftalmologico dell’ospedale di Izjum. E una parte del ricavato, tramite la vendita dell’appetitoso gnocco fritto, verrà devoluta all’emergenza in Emilia Romagna.