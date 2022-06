"Ucraina: testimonianze e accoglienza": dibattito venerdì 24 giugno nel parco comunale di Villa Guardia.

Dibattito con focus sull'Ucraina

Per la serata di venerdì è prevista l'apertura della Festa delle associazioni, col patrocinio del Comune di Villa Guardia. Servizio bar attivo dalle 19. Alle 21 "Ucraina: testimonianze e accoglienza" con gli interventi di don Giusto Della Valle, parroco di Rebbio e coordinatore delle missioni umanitarie in Ucraina, don Gigi Zuffellato, parroco di Maccio, Giambattista Mosa, coordinatore delle missioni umanitarie per la parrocchia maccese, e Roberta Briccola, assessore ai Servizi sociali di Villa Guardia. Dibattito coordinato da Nicola Gini (responsabile del Giornale di Olgiate). Un’occasione per fare il punto su ciò che sin qui è stato fatto, a più livelli, sul territorio, in aiuto alla popolazione ucraina, e sulle esigenze alle quali ancora dare risposte concrete.

Festa delle associazioni

La Festa delle associazioni proseguirà sabato 25 giugno: dalle 19 apertura del servizio cucina "...I sapori dell’Emilia", alle 21 Ivana Music Show, serata a tutto liscio. Domenica 26 giugno, dalle 19, di nuovo prelibatezze della cucina e, alle 21.30, concerto Dumanbass (canzone milanese e dintorni).