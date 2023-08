Uffici comunali chiusi il 14 agosto ma con qualche eccezione

Uffici comunali chiusi a Olgiate Comasco lunedì 14 agosto.

Uffici chiusi in Municipio

Come reso noto dal Comune, per la giornata di lunedì prossimo è prevista la chiusura degli uffici a Palazzo Volta. Resteranno in servizio, però, l'ufficio di Stato civile, l'ufficio Cimitero, reperibili rispettivamente ai numeri telefonici 031-994605, 031-9946603 e 031-994639, entrambi reperibili esclusivamente dalle 8.30 alle 11.30 per decessi.

In servizio anche la Polizia locale

Malgrado la chiusura dei vari uffici, anche la Polizia locale garantirà il proprio servizio, assicurando la reperibilità dalle 8 alle 18.30 qualora si rendessero necessari interventi urgenti.