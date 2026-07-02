Ufficio postale chiuso fino a settembre: disagi e lamentele

Ufficio postale di Olgiate Comasco chiuso fino al prossimo 4 settembre: disagi e proteste.

Chiusura per lavori

La comunicazione ufficiale dello stop alla sede di via delle Vecchie Scuderie è pervenuta la scorsa settimana al sindaco Simone Moretti. Chiusura – dal 25 giugno al 4 settembre – in concomitanza all’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale.

Il suggerimento: rivolgersi all’ufficio di Binago

Come segnalato da “Poste Italiane”, durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo: a Binago, in via Giacomo Matteotti 39, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35.

I disagi

A segnalare disagi i cittadini non automuniti, l’utenza anziana e chi è impegnato per assisterla. In particolare, per il ritiro della pensione, segnalati disagi da parte di chi si è visto costretto a raggiungere altri uffici postali, non solo quello di Binago ma anche la sede di Castelnuovo Bozzente. Come segnalano alcuni cittadini rivoltisi alla nostra redazione, la richiesta è quella di un ufficio mobile temporaneo o di un servizio di accompagnamento per gli anziani.