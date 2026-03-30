Ufficio postale chiuso per lavori fino al 27 settembre

Ad Inverigo l’ufficio postale chiude fino al 27 settembre. In programma lavori legati al Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale.

Lavori all’ufficio postale

Chiusura temporanea per lavori all’ufficio postale di Inverigo. Poste Italiane ha comunicato che l’ufficio postale di Inverigo resterà chiuso al pubblico dal 13 aprile al 27 settembre per consentire l’avvio dei lavori legati al Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale.

Cittadini a Lambrugo

Durante il periodo di chiusura, i Cittadini potranno rivolgersi all’Ufficio Postale di Lambrugo in via Alessandro Volta 2, aperto: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Nella sede alternativa sarà possibile: ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare operazioni non disponibili tramite altri uffici. La riapertura dell’ufficio di Inverigo è prevista per il 28 settembre, salvo imprevisti.