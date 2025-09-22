Uggiate con Ronago piange Sabrina, stimata professoressa

Addio a Sabrina Cappelletti, 46 anni, insegnante dell’istituto comprensivo di Uggiate Trevano.

Addio a Sabrina

La comunità intera di Uggiate con Ronago piange la scomparsa di Sabrina, amata e stimata professoressa della scuola secondaria di primo grado “G.B. Grassi” di Uggiate. E’ venuta a mancare venerdì 19 settembre, lasciando il marito Andrea e le figlie Azzurra e Beatrice.

“Vuoto che lascia in tutti noi”

Questo, il cordoglio espresso dai colleghi: “Con immensa tristezza in data odierna (19 settembre, Ndr) abbiamo appreso la notizia della scomparsa della nostra cara collega Sabrina Capelletti. Siamo attoniti di fronte al vuoto che lascia in tutti noi che abbiamo vissuto tanti anni insieme. Ci stringiamo in un abbraccio fraterno alle figlie Beatrice e Azzurra e al marito Andrea in questo momento di immenso dolore”.

Nella mattina di oggi, lunedì 22 settembre, in chiesa parrocchiale a Uggiate, l’ultimo saluto alle 10.30, preceduto dal santo rosario alle 10.