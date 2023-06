Uggiate, perde il controllo dell'auto e finisce nel giardino di una casa.

Attimi di paura nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 giugno 2022 a Uggiate Trevano. Pochi minuti prima della mezzanotte infatti un automobilista di 44 anni, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del proprio veicolo, quindi é andato a sbattere contro il cancello di una proprietà privata finendo la sua corsa in un giardino.

Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Como che si sono adoperati per estrarre il 44enne dalle lamiere essendo rimasto incastrato. Quindi lo hanno affidato alle cure dei volontari della Sos di Olgiate Comasco che lo hanno trasportato in codice giallo, media gravità, in ospedale a San Fermo della Battaglia.