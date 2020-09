Ultima messa appianese di don Giuseppe Conti: in regalo maglietta dell’Inter autografata

Ultima messa appianese del prevosto don Giuseppe Conti: fedeli riuniti ieri all’aperto in oratorio.

Ultima messa appianese di don Giuseppe Conti: saluti, gratitudine e sorprese

Quella di sabato 5 settembre è una data che resterà scolpita nella memoria della comunità pastorale della Beata Vergine del Carmelo. I fedeli di Appiano Gentile, Veniano e Oltrona di San Mamette – presenti anche le rappresentanze delle tre Amministrazioni comunali – hanno condiviso la celebrazione dell’ultima messa prima del trasferimento del prevosto. Per la messa delle 18, all’aperto nell’oratorio appianese, partecipazione significativa. Il sacerdote, apprezzato e stimato, ha ricevuto alcuni doni, anche con riferimento alla sua “fede” interista.

Una maglia dell’Inter con le firme dei calciatori nerazzurri

In particolare, come fa sapere l’assessore appianese Fabrizio Rusconi, a don Giuseppe Conti sono state regalate, in segno di ringraziamento per il suo impegno sacerdotale, una pergamena con la dedica del sindaco e una maglietta dell’Inter autografata dai calciatori nerazzurri.