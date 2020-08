Ultimo weekend di agosto col maltempo PREVISIONI METEO

Citando l’indimenticabile tormentone degli anni ottanta dei Righeira non possiamo che chiederci: l’estate sta finendo? Di sicuro ci attende un ultimo weekend di agosto tra pioggia, temporali e vento. Secondo le previsioni meteo di Arpa Lombardia fino a stasera ci saranno condizioni stabili, con cielo via via più nuvoloso ma con precipitazioni assenti o al più poco probabili… da domani però si cambierà ahimè registro…

Ultimo weekend di agosto tra pioggia, temporali e vento

Per gli ultimi giorni di questa settimana è infatti previsto il passaggio a “condizioni perturbate, associate al progressivo approfondimento di una ampia area depressionaria nordatlantica sull’Europa sudoccidentale che apporterà flussi umidi decisamente instabili, con precipitazioni moderate diffuse, anche a carattere temporalesco, e sensibile calo dei valori massimi di temperatura a inizio della prossima settimana”.

Le previsioni meteo nel dettaglio in Lombardia

Oggi, giovedì 27 agosto

Stato del cielo: nel corso della mattinata nubi basse estese sulla fascia di pianura, Appennino e parte prealpina, in parziale dissolvimento nelle ore pomeridiane, quindi nuovo aumento della nuvolosità in serata; sui settori alpini poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio aumento irrgolare della nuvolosità.

Precipitazioni: assenti o al più deboli, poco probabili, sulla pianura orientale al mattino e sui rilievi occidentali in serata.

Temperature: minime in lieve rialzo, massime stazionarie. In pianura minime comprese tra 19 e 22°C, massime tra 29 e 33°C.

Zero termico: a circa 4200 metri, in calo a 3900 metri sui settori alpini di confine al pomeriggio.

Venti: in pianura deboli, a tratti moderati orientali, in montagna deboli da sud.

Domani, venerdì 28

Stato del cielo: ovunque da nuvoloso a molto nuvoloso, con possibili intermittenti schiarite in serata sulla pianura orientale.

Precipitazioni: diffuse moderate e insistenti per tutta la giornata a partire dal mattino presto, meno intense sulla bassa pianura, da moderate a forti sulla fascia pedemontana e prealpina occidentale, anche a carattere temporalesco.

Temperature: minime in lieve rialzo, massime in calo. In pianura minime attorno a 22°C, massime a circa 28°C.

Zero termico: a circa 3900 metri.

Venti: in pianura in intensificazione dai quadranti orientali, in rotazione da nord nelle ore centrali del pomeriggio, in montagna deboli o localmente moderati da sud sui rilievi occidentali.

Sabato 29

Stato del cielo: ovunque nuvoloso.

Precipitazioni: diffuse moderate, fino a forti e anche a carattere temporalesco sui settori pedemontani e parte prealpini, meno intense sulla bassa pianura e Appennino.

Temperature: minime stazionarie o in lieve rialzo, massime in calo.

Zero termico: a circa 3500 metri.

Venti: in pianura moderati orientali, in montagna da deboli a moderati meridionali, più intensi sui settori centro occidentali.

La tendenza per domenica

Domenica irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni deboli o moderate diffuse. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli variabili in pianura, a prevalenza meridionale in montagna. Lunedì da poco a irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni deboli sparse possibili. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie. Venti deboli orientali in pianura.