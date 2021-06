Incidente mortale nei pressi dell'aeroporto "Allegri" di Padova. Precipitato un ultraleggero, morto carbonizzato il pilota.

Ultraleggero precipita fuori dall'aeroporto: morto carbonizzato il pilota

Tragedia poco dopo le 13 di oggi, sabato 19 giugno 2021, nelle immediate vicinanze dell'aeroporto "Allegri" di Padova. Un ultraleggero è infatti precipitato a pochi metri in linea d'aria dal piccolo scalo, proprio di fronte a un condominio in via Sorio. Morto carbonizzato il pilota, Egidio Gavazzi, nato a Erba nel 1937 e residente a Milano. Stando alle prime ricostruzioni quando è precipitato era in fase di atterraggio. Solo per una fortunata coincidenza non sono state coinvolte altre persone in un incidente che poteva invece avere conseguenze ben peggiori.