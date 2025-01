Addio a Umberto "Ciccio" Sironi, storico meccanico del paese

Asso perde il suo storico meccanico: se n'è andato nei giorni scorsi Umberto Sironi, conosciuto da tutti come "Ciccio". Aveva 83 anni.

Titolare della Sironi Auto

Titolare della Sironi Auto Srl, che aveva ereditato dal padre Arturo (fondatore dell'officina insieme ai fratelli Adriano e Angelo), insieme al figlio Fernando per decenni è stato un punto di riferimento per tantissimi automobilisti e non solo. Qualche anno fa era stato anche in Municipio con il ruolo di consigliere comunale.

In queste ore sono stati in tantissimi a ricordarlo anche sui social, condividendo un pensiero affettuoso nei suoi confronti. Persona sempre sorridente, gentile e disponibile con tutti: queste sono le parole che lo descrivono nella maggior parte dei commenti scritti per lui dagli assesi.

Umberto lascia la moglie Elda e i figli Giorgio e Fernando. Oggi pomeriggio l'ultimo saluto all'uomo nella chiesa parrocchiale.