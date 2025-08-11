Tragedia

Un 46enne ha perso la vita nello scontro con un'auto

L'uomo era in sella alla sua motocicletta quando è avvenuto lo schianto

L'incidente è accaduto a Gera Lario poco prima delle 14

Schianto con un'automobile guidata da una trentenne

E' morto a seguito delle gravi ferite riportate nello schianto a Gera Lario, Lazzaro Valsecchi,  46enne di Cesana Brianza che era in sella alla sua motocicletta. In prossimità del ponte del Passo, per cause ancora da accertare ha impattato contro l'automobile condotta da una 30enne. Il tragico incidente è avvenuto poco prima delle 14 di oggi, lunedì 11 agosto.

Nulla da fare nonostante i soccorsi

Sul posto si sono mosse immediatamente le ambulanze della Croce rossa di Colico e del Soccorso Bellanese, insieme a due automediche. I soccorritori sono stati allertati in codice rosso, quello di massima gravità. Purtroppo per Valsecchi non c'è stato nulla da fare, nonostante la corsa disperata all'ospedale di Gravedona.
La donna è stata invece trasportata, nello stesso nosocomio, in codice verde.

Si dovrà stabilire la dinamica dello scontro

A Gera Lario si sono portati sia i volontari dei Vigili del fuoco che i Carabinieri di Menaggio. Le forze dell'ordine dovranno ora stabilire l'esatta dinamica che ha portato al tragico epilogo.

