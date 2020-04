Un albero di ulivo per ricordare i morti di Covid-19 di Suello e Cesana

Un albero di ulivo ricorderà i morti dei due paesi per coronavirus. Ma non solo. Un mazzo di ulivo sarà posato su ogni tomba, in occasione della Pasqua. Questa l’iniziativa dei sindaco di Suello e Cesana Brianza, simbolo di vicinanza alla cittadinanza e ai loro cari defunti.

Volontari al cimitero per la Pasqua

“A fronte dell’impossibilità di recarsi al cimitero dai nostri cari defunti, abbiamo deciso di procedere con alcuni gesti concreti che esprimono il nostro senso di comunità civile e religiosa anche in questa situazione di emergenza – hanno spiegato i sindaco – E’ stato svolto un lavoro di pulizia di tutte le tombe e dei vasi, in modo tale che

tutto sia in ordine. Su ogni tomba sarà messo un mazzetto di ulivo, a ricordo della Pasqua. Nel cimitero basso, sull’altare del Buon Pastore, verrà collocato un vaso di garofani a ricordo di tutti i defunti del nostro cimitero. Nella zona alta del cimitero, destinata attualmente a ospitare in modo provvisorio i nostri cari deceduti per il covid19, posizioneremo un albero di ulivo: sui suoi rami appenderemo i nomi di chi ci ha lasciato”.