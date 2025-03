Un altro cantiere in centro: da lunedì via Silvio Pellico transitabile solo per i residenti

Dopo un paio di rinvii, via libera al cantiere per l'ampliamento della scuola primaria "Vittorino da Feltre", il plesso situato in centro a Olgiate Comasco.

Il cantiere e le critiche

L'intervento del Comune riguarda la costruzione della nuova ala della scuola. Un edificio che verrà "innestato" sacrificando una porzione del giardino. Ampliamento per cui i gruppi di minoranza più volte hanno manifestato contrarietà: per l'importo previsto (1.830.000 euro, in parte coperto dal contributo di 498.000 euro tramite risorse del Pnrr) e, appunto, per il ridimensionamento dell'area verde dove gli alunni giocano durante l'intervallo. Inoltre, il cantiere viene aperto mentre già è in vigore una modifica alla viabilità in centro, causata dall'intervento in via Lucini per la realizzazione del nuovo ingresso al parco di Villa Camilla.

Da lunedì modifiche alla viabilità

L'affidamento dei lavori alla società "Crt Group" di Borgomanero (Novara) e l'inizio dell'intervento previsto per lunedì 10 marzo, ha reso necessaria la modifica alla viabilità nella zona interessata dal cantiere, così che possa essere messa in sicurezza. Via Silvio Pellico non più transitabile dall'intersezione con via San Gerardo: passaggio consentito esclusivamente ai residenti.

L'ordinanza in vigore fino al gennaio del prossimo anno

In via Silvio Pellico, dall’intersezione con via San Gerardo, divieto di transito con accesso consentito ai soli residenti della stessa via Silvio Pellico. In via Silvio Pellico, divieto di sosta su entrambi i lati dall’intersezione con via San Gerardo e fino al civico 16; spostamento dello stallo riservato alla sosta di veicoli a servizio di persone invalide, dal civico 10 al civico 16. In via Silvio Pellico, dall’intersezione con via San Gerardo fino al civico 10, la realizzazione di marciapiede a raso a lato destro della corsia di marcia. In via Silvio Pellico, in prossimità del civico 10, realizzazione di un attraversamento pedonale temporaneo. Tutto questo resterà in vigore dalle 8 di lunedì 10 marzo alle 19 di venerdì 16 gennaio 2026.