Proprio come oggi lo scorso anno, il luogotenente Luciano Gallorini, aveva tolto la divisa dell’Arma dei Carabinieri che aveva indossato per ben 48 anni, di cui 36 anni passati al comando della Stazione Carabinieri di Erba, per la meritata pensione.

Un anno fa l’ex Comandante della Stazione di Erba andava in pensione

Nel settembre 2019 l’Amministrazione comunale gli aveva conferito la benemerenza civica, l’Eufemino d’oro. L’ex comandante oggi, un anno dopo la sua pensione, ha voluto inviare una lettera al Giornale di Erba che è anche una riflessione sul coronavirus e queste settimane difficili.

La lettera sul Giornale di Erba da sabato 25 aprile 2020 in edicola

