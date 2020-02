Un appello per salvare il Castello di Pietrasanta e per mantenerlo come luogo di interesse pubblico. Lo ha lanciato, con convinzione, Carlo Rodi la scorsa domenica, durante la visita guidata organizzata dall’associazione Charturium.

Un appello per il Castello di Pietrasanta

“L’associazione Charturium ha voluto lanciare un disperato appello all’Amministrazione comunale e alla cittadinanza per la tutela e la salvaguardia di un bene che è patrimonio della città. L’immobile è prossimo all’alimentazione attraverso un’asta che il curatore fallimentare ha indetto per il giorno 7 aprile e con un prezzo base di euro 872mila. Nel bando di gara sono inseriti due possibili vincoli che potrebbero rendere il bene difficilmente alienabile”. Carlo Rodi invita l’Amministrazione comunale a fare da capofila a una sorta di azionariato popolare.

